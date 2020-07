Digitaalne teojaht on Viljandis populaarne

Rakendus tuleb brauseris avada, allalaaditavat äppi sellel esialgu ei ole. Juba esimestel tundidel on see üsna populaarne terves Eestis, muu hulgas ka Viljandis. Juba kell üheksa hommikul oli Viljandis kaardile kantud kaks teovaatlust, kolm tundi hiljem, kell 12.15 oli neid juba üheksa ning lisandunud oli ka üks vaatlus maakonnast. Kõige arvukamalt on teoteateid tulnud Tallinnast ja Harjumaalt.

Rakenduses saab laua- või tahvelarvuti, mobiiltelefoni või muu internetiga ühendatud seadme abil märkida Eesti kaardile koha, kus hiidnälkjat märgatud on. Rakenduses on antud võõrliigiga üpris sarnaste kodumaiste seatigude kirjeldus, et aidata neid teineteisest eristada. Et kodumaised seateod aedadele ohtlikud pole, siis neid pole vaja ei üles märkida ega ka neid hävitada. Võimalus on vaatluse juurde üles laadida foto ning rakendust saab kasutada ka inglise keelt oskamata. Lisaks on vajalik info saadaval vene keeles.