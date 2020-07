Kadunud mees leiti tiigist uppununa

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et uppumise asjaolusid selgitab politsei.

Kiik nentis, et uppumiste arv on Eestis tänavu olnud väga suur, 39, samas kui mullu oli uppunuid kogu aasta jooksul 36. Ühe põhjusena nimetas ta vaat et olematut talve, mistõttu uppunuid oli rohkem ka aasta esimestel kuudel.