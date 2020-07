Kõik meie käpalised on looduskaitse all ja seega pole neid lubatud korjata. Need taimed on märk looduse mitmekesisusest ja keerukusest. Paljud neist vajavad õitsemise saavutamiseks seente abi, sobivaid kasvutingimusi ja hulganisti aastaid. Näiteks meie ilusaimal käpalisel – kaunil kuldkingal – võib seemnest õitsemiseni kuluda sobivate tingimuste korral 15 aastat.