Hansaplanti toalillede aednik Eva Tammik ütles, et kui toataimi õue suvitama viia, ongi kõige tähtsam, et need oleksid seal kaitstud ereda keskpäevase päikese eest. Kõige paremini tunnevad taimed end sellisel terrassil, mis kaitseb neid nii liigse tuule kui tugeva päikesevalguse eest.