Lusitaania teetigu on teetigude sugukonda kuuluv kollakasoranž nälkjas, kelle kehapikkus väljasirutatuna on 7–15 sentimeetrit. Kahesoolised nälkjad paarituvad vastastikku ning mõlemad isendid võivad korraga muneda kuni 400 muna. Alates 1960. aastatest on Lusitaania teetigu inimese kaasabil kiiresti levinud paljudesse Euroopa riikidesse ning on tuntud massilise põllukultuuride kahjustajana. Eestis registreeriti esimene Lusitaania teetigu 2008. aastal.