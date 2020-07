Janika Gedvil: hooliv linn ja maakond

Jah, kas neid on ka piisavalt, on juba omaette küsimus. Laste- ja perede osakonda viidi üle just see arv töökohti, mis tol ajal koolides ja lasteaedades olemas oli. Juba siis polnud spetsialiste küllalt, aga linnal on olnud põhimõte, et täitmata kohti struktuuris ei hoita. Tol ajal oli lasteaedu, kus polnud mitu aastat logopeedi olnud. Nüüd on lasteaialastel logopeedi abi olemas. Ent taas: see on olemas, aga seda napib. Tolle ameti esindajaid otsivad kahjuks kõik omavalitsused ja õppeasutused tikutulega taga.

AUGUSTI LÕPUS avame pidulikult Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone. Ma ei tea, et Eestis oleks mõnes teises lasteaias meelte arendamise tuba, seal see aga on. Mängupesa majas hakkavad lapsed sportima spordisaalis ja laulma lauluklassis ning käelist tegevust arendatakse seal eraldi kunstiklassis. Mängupesast saab ka meie lasteaedade robootikakeskus. Robootika ei tähenda ju pelgalt nutiseadet. Robootika lasteaias tähendab, et eri vidinad täidavad ikka üht eesmärki – lapse eakohast arendamist.

Väga oluline on, et lapse oma- ja eripära ning andekust märgataks võimalikult varajases eas. Me peame lapse arengu toetamise ja spetsialistide töös keskenduma eelkooliealistele lastele. Märkamisest üksi on vähe, märgatud on alati. Märkamisele peavad järgnema konkreetsed sammud: kas tuleb aidata mahajääjat või anda hoogu andekale. Meie lasteaiad vajavad sarnaselt koolidega iga päev sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide tööd. Praegu neid ametikohti veel loodud pole, aga spetsialistide otsimine on linnal päevakorras.

Tekib ka küsimus: kelle ülesanne siis ikkagi on märgata? Seadus ütleb, et koolides peavad olema teatud tugispetsialistid, lasteaias eeldatakse vaid logopeedi abi. Kahjuks jäävad seaduseloojad elule jalgu ning selge on, et Viljandi laste- ja perede osakonna psühholoogid ja eripedagoogid on koolis töötamise kõrvalt aeg-ajalt lasteaedadele suureks abiks. Tegelikult peaksid lapsevanemad ise oskama oma lapse arengut hinnata ja märkama andeid või siis arengu toetamise vajadust. Vanematel aga tihtipeale napib oskusi ja teadmisi ning minu hinnangul peabki omavalitsus perele appi tulema võimalikult vara. Igasugune ennetustegevus on uuringute põhjal seitse korda odavam kui hiljem tagajärgedega tegelemine. Seda enam, et meil pole neid inimesi, kes hiljem abi saaksid osutada. Investeering pole pelgalt tee-ehitus või muu rajatis, see on ka noorte perede toetamine õigel ajal, et kasvaks tugev ja hakkama saav perekond. Tugevad perekonnad moodustavad omakorda tugeva ja tegutseva kogukonna.