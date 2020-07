Pole võimatu, et arutelu jätkub veel mõnda aega, sest jagatavad summad on suured (sadu miljardeid eurosid nii toetuste kui laenudena) ning üksmeel on tarvis leida riikidel, kellel on väga erinev maailmavaade, kultuur ja elustandard ning kes kõik said koroonaviiruselt eri tugevusega hoobi.