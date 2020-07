Madara Kuld Matsin on pildistanud taevast nelja aasta jooksul paljudes riikides ja kinni püüdnud silmapilke sellest igikestvalt muutlikust avarusest. Fotod on vormistatud väikeste ruutudena, justkui akendena ühe vaatleja seest.

"Fotode väike formaat oli taotluslik," rääkis Matsin. "Välja on pandud 107 fotot ja suuremas osas mäletan täpselt, kus ja millal need tehtud on."