Osaühingul Kõpu Kõrtsitalu, mis on aastaid teeninud kahjumit, on praeguseks rohkem kui 190 000 eurot võlgu, kuid vara firmal peaaegu polegi. Pikka aega keset Kõput seisnud Tõnu Kiviloole kuulunud hoone, milles on aegade jooksul tegutsenud kauplus, kodumajutus ning ajutiselt ka vallamaja, vahetas 2018. aasta mais omanikku ja nii pole ajutisel pankrotihalduril ja võlausaldajatel ettevõttest midagi võtta.