Nädala ettepanek. Ühe värgi osad

Kaks Viljandit – linn ja vald – on juba mõnda aega pidanud nõu, kas oma vee- ja kanalisatsioonitorustikud tuleks ühendada. Õigemini voolabki Viljandi vesi juba Vana-Võidu ja Viiratsi omaga liidetud torudes, aga juriidilistes kehades on veeringe veel erinev. Kas lõplik ühendamine tuleb valla hiljutise ettepaneku järgi, mille teostudes saaks linn taristu endale osa Viljandi Veevärgi aktsiate vastu, või mingil muul moel, on tehniline küsimus. Mõlemale poolele on ju arusaadav, et kui süsteem on üks, peaks ka selle juhtimine käima ühest kohast.