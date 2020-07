Kas võrkpall või jalgpall? Uus nädal toob lapsed spordilaagritesse

Võrkpallilaager on mõeldud lastele vanuses 15 ja nooremad, teisisõnu U16, U14 ja U12 klassile. Vabade kohtade olemasolu korral on oodatud ka teises vanuses poisid ja tüdrukud. Eelnev kokkupuude võrkpalliga pole oluline.

Olgugi et spordielu hakkab pärast koroonaviirusest tingitud pausi taas normaliseeruma, on lastelaagrites tänavu kehtestatud rangemad hügieeni ja tervist puudutavad reeglid.

Niisamuti on Viljandi võrkpalliklubi ära märkinud, et laagris osalemine on omal vastutusel ning soovituslik on varem läbida tervisekontroll.