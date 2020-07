Suvised remondid toovad kaasa liiklusseisakuid või lausa tee sulgemist ja see pikendab sõiduaega. Pärnust Viljandisse sõitvad bussid hilinevad seetõttu praegu umbes 15 minutit. FOTO: Marko Saarm

Tuleva nädala alguses suletakse teetööde tõttu Pärnu maantee Rihkama–Kõpu lõigul. Juba praegu võtab bussisõit Pärnust Viljandisse veerand tundi tavalisest kauem, kuid edaspidi tõotab see veelgi pikeneda.

Rihkama–Kõpu lõigul on teetööd käinud juba mõnda aega. Seni on tee olnud kohati ühesuunaline ja liiklust on reguleerinud valgusfoor.