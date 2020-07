Õnnetusi muidugi juhtub. Näiteks kolmapäeva õhtul ei andnud Jämejala ristmikul autojuht teed peateel sõitvale mootorratturile ning too sai raskelt viga. «Ei andnud teed» on küll korrektne uudiskeel, aga autojuhi suhtes ilmselt pisut ebaõiglane, sest juhtus ju ikkagi õnnetus. Me kõik teeme vigu ja oleme teinekord hajameelsed. Liikluses tuleb siiski olla iseäranis tähelepanelik, sest kaalul on elud.