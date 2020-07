Viljandi külje all Jämejala ristmikul juhtus õnnetus, kus autojuht ei andnud teed mootorratturile ja too kukkus kokkupõrke tagajärjel rattalt maha. Tsikkel põrutas 150 meetrit põllule edasi. FOTO: Elmo Riig

Kolmapäeva õhtul ei andnud Viljandi külje all Jämejala ristmikul autojuht teed peateel sõitvale mootorratturile ning too sai raskelt viga. Politsei statistika näitab, et tänavu on Viljandimaal tsiklitega olnud viis õnnetust.