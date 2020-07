Roger Ote: millised on tuleviku raamatukogud?

OLEN NOOR inimene, kellele raamatukogu on koht, kus saab hankida ja töödelda infot. Samas olen muidugi teadlik, et nii mõnelegi inimesele on raamatukogu koht, kuhu tullakse kokku, et saada osa üritustest ning ajada ka törts juttu toreda ja heasüdamliku raamatukogutöötajaga.