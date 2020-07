Tegelikkuses keegi näiteks minu hoovis elavat järelevalveta paksu halli kassi püüdma ei tule, sest varjupaigal on muudki teha kui ühte rasvast molutajat puuri toppida. Hall kass parimais aastais on hästi toidetud, sest kõrvalmaja naised annavad talle süüa. Nad on teinud talle ka aseme. Nii et kassile on jäetud vabadus otsustada ise oma käimiste üle.