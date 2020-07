Linnagaleriisse tuuakse Pallase kunstikooli tänapäevaseid võrseid

Kaks saatusekaaslast, sõpra ja kolleegi Tartu kõrgemast kunstikoolist Ardo Sägi ja Jaanus Eensalu toovad näitusega Viljandisse legendaarse Tartu Pallase kunstikooli igihalja loometraditsiooni tänapäevased võrsed.

Uuspallaslik identiteet, mille käilakujud on mõlemad kunstnikuhärrad, on tekkinud järjepidevast õpilase-meistri liinist. Autorid on sündinud XX sajandi teisel poolel ning nende kunstiõpetajad olid esimese vabariigi aegsed pallaslased, kes pärandasid edasi oma suure huvi joonistamise, kolorismi, kompositsiooni ning rahvusromantismi vastu. Tänapäevastena lisavad nad abstraktsiooni ja kirglik-julgema värvikäsitluse, ulatudes uusfovismi või -ekspressionismi.

Jaanus Eensalu ütleb: "Näitus on meie küllastunud loominguline seisund, mis tekib siis, kui loomet koguneb teadvusesse nii palju, et see hakkab end füüsiliselt avama. Avatud ja iseloomulik on loomehoo kiire, jõuline algus, eriti pärast loomepausi või siis pärast füüsilist või vaimset pinget. Näitus avab meie kui loojate enese seoseid ühiskonnaga ja oma sisemaailmaga. Me viime teid tulevikku, elagu Pallas!"

Ardo Sägi ja Jaanus Eensalu alustasid kunstiõpinguid 1976. aastal Tartu lastekunstikoolis ning jätkasid Tartu kunstikoolis. Peale sõjaväekohustuste täitmist läksid õpingud edasi Eesti riiklikus kunstiinstituudis, Tartu kõrgemas kunstikoolis ja Tartu ülikoolis. Mõlemad kunstnikud on olnud õppejõud Tartu lastekunstikool, kunstikool, kõrgemas kunstikoolis ja ülikoolis, praegu kõrgemas kunstikoolis Pallas meediadisaini osakonnas. Nende käe all on õpetust saanud muljetavaldav osa eesti andekatest kunstnikest ja disaineritest.