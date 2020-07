«Silma paneb särama see, kui head professionaalid siin tegutsevad,» kõneles muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik Dan Lukas. «Tavaliselt on muinsuskaitsjate suur töö nõustamine ja juhendamine, et omanikud võimalikult palju väärtusi säilitaks ja neist aru saaks. Siin pole seda tööd üldse vaja teha. Vint on keeratud isegi rohkem peale, kui meie seda tahaksime, puhas rõõm vaadata. Nad ei pea võitlema omanike ega muude instantsidega, nad saavad seda tööd nautida.»