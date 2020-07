Viljandi keskerakondlased soovivad Ratase jätkamist esimehena

Viljandi linnavolikogu saadikurühma ning eelarve- ja arengukomisjoni esimees tunnustas Keskerakonna juhitavat valitsusliitu tehtud töö eest. "2016. aasta sügisel oli skeptikuid palju, kuid viimasel neljal aastal tehtud sammud on viinud Eesti elu edasi. Tegeldud on probleemkohtadega, millest Reformierakonna varasemad valitsused kahetsusväärselt mööda vaatasid," rääkis Hallemaa. "Sealjuures on just Keskerakond vedanud sisulist haldusreformi ning olnud eestkõneleja valdade ja linnade toetamisel. Seda kinnitavad ka teod: valitsusse pääsedes taastati omavalitsuste tulubaas, kuid ka nüüd kriisi ajal tehtud 130 miljoni euro suurune toetus omavalitsustele teede korrashoiuks ja uuteks investeeringuteks."