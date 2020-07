Raamatukogus saab kaeda Ugala teatrile pühendatud näitust

"Et teatrisse praegu veel ei pääse, pakume selle näitusega väikese teatriampsu raamatukogu seinte vahel," kirjutab Viljandi linnaraamatukogu oma kodulehel.

Näitus vahendab teatri ajalugu, uue hoone valmimise ja renoveerimise lugu ning ka teatrirahva persoonilugusid, mis on ilmunud ajakirjades.

Kõige uuemat, Ott Karulini koostatud raamatut "Ja sajandist on pikem päev ehk Sada aastat Ugala argipäeva" saab nii osta kui laenata teisest saalist.

Suve lõpuni on esmaspäeviti kella 10–15 lahti vaid raamatukogu esimene korrus. Teisipäevast reedeni on raamatukogu avatud kella kümnest hommikul kella kuueni õhtul, laupäeviti kella kolmeni. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööde tõttu täiesti suletud.