Muinsuskaitseamet ootab aastapreemia kandidaate

"Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud huvi kultuuripärandi vastu ning samuti aktiivsete osalejate hulk kogukondades. Muinsuskaitseametile on oluline vaadata pärandit laial pilgul ning seetõttu on muinsuskaitse aastapreemiate kandidaatide esitamise võimaluse andmine kõigile soovijaile meile väga oluline," selgitas Raie.