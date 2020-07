Noored pärimusmuusikud kogunevad Eesti Etno laagrisse

Laagri peakorraldaja Margit Kuhi tunneb heameelt, et laager sel aastal ikkagi teoks saab. "Koroonapiirangute tõttu oli oht, et nii nagu lükkus järgmisse aastasse Viljandi pärimusmuusika festival ja enamik Etno laagreid maailmas, nii tuleb meil ka Eesti Etno tavapärane toimumisaeg mööda lasta. Õnneks suutsime end organiseerida nii, et kõik tervisenõuded on täidetud ja osalejatel peaks laagris igati tore ja julge olema," rääkis Kuhi. "Laagrisse saime seetõttu võtta küll peaaegu poole vähem tahtjaid, eriti just välisriikidest, aga praegust laagri koosseisu ja sünergiat vaadates on juba näha, et Etno tuleb sel aastal elav, musikaalne ja äge."