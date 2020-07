Hillar Sein: Viljandi ei peaks piirduma ainult ühe vabadussõja monumendiga

Hillar Sein, praegu tundub küll, et vabadussõja monument on Viljandi kõige olulisem teema. Miks see inimestele nii korda läheb?

Olen sellele mõelnud. Noorematele ehk alla 35-aastastele ei ole see monument eriti tähtis. See läheb rohkem korda põlvkonnale, kes on ise okupatsiooni näinud ja kel on võimalik oma unistus taas- tatud sambast nüüd teoks teha.