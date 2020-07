Vald tahab Müüri tänaval asuvad Olustvere põhikooli ruumid riigilt endale saada, et neid renoveerida. FOTO: Elmo Riig

Põhjalikku remonti vajav Olustvere põhikooli hoone vahetab lähiajal tõenäoliselt omanikku ja saab Põhja-Sakala valla omaks. Vald on koolimaja juba mitu aastakümmet riigilt rentinud, sest ametlikult on see riigile kuuluva kutsekooli käes.