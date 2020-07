«Teadet on tore joosta ja kui natuke trenni teha, võib 30-aastaseltki meeskonda mahtuda,» lausus Viljandimaalt pärit värske Eesti meister väikses Rootsi teatejooksus Teet Meerits, kes on jooksnud üle kümne aasta Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi ridades. «Uskumatu jah, et esimene täiskasvanute klassi meistrimedal. Seal pole neid medaleid lihtne saada.»