Sotsiaalminister Tanel Kiik on öelnud, et kõik hasartmängumaksust rahastatavad organisatsioonid saavad toetust kooskõlas seadusega. Seega pole see asi päris üheselt mõistetav ka ministritel mitte. Riigikontroll leidis juba veebruari alguses, et sellised rahaeraldused ei ole seaduslikud: hasartmängumaksu seaduse kohaselt võib raha minna puuetega inimeste, tervise edendamise, laste ja perede, hoolekande või eakate projektidele. Kas Eesti inimõiguste keskuse või Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse projektid nende alla kuuluvad, on vaieldav, seega ongi sotsiaalministeeriumis loodud sellistele projektidele eraldi võrdsuspoliitikate osakonna valdkond. Nüüd on see EKRE-le hambu jäänud.