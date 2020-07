Abilinnapea Kalvi Märtin tunnistas, et sellist tehingut pole valla esindajatega enne ametliku pakkumise tegemist arutatud ja seetõttu ei oska ta isegi aimata, millisele seisukohale võiksid linna poliitikud asuda. «Isiklikult arvan, et nende torustike veefirmale kuulumine oleks täiesti loogiline, aga kas need tuleks vallalt osta või vahetada osaluse vastu firmas, ei oska ma küll arvata,» sõnas ta.