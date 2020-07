Kui rääkida mõiste ämm negatiivsest tundmuslikust lisatähendusest, on selge, et eespool kirjeldatu ei käi ainult Eesti kohta. Pahatahtlik on ämm lugematute rahvaste, paljude kultuuride folklooris ja naljades. Ämmanaljadest on videoloengu teinud Eesti kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna perehuumori uurija, valgevenelanna Anastasiya Fiadotava.