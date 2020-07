Kust see tuleb, et üks sõna on nii avalikult vigaseks väänatud, ma arvata ei oska. No mida tähendab «taodelda»? Õige on ikka «taotleda». Ehkki tegusõnast «taotlema» moodustatakse teisigi vigaseid vorme, tundub mulle, et valesti kasutatakse enamasti just da-tegevusnime. Ma pole näiteks kuulnud kedagi ütlemas, et tema taodeldas. Siinkohal öeldakse korrektselt, et ta taotles.