Viljandi järved said selleks aastaks niidetud

Viljandi Linnahoolduse juhiabi-kvaliteedijuht Koidu Ilisson rääkis, et taimi niidetakse mõlemalt järvelt traditsiooniliselt igal aastal.

"Tervele Viljandi järvele me tiiru peale kahjuks ei saa teha rahalistel põhjustel, aga nädala jooksul said mõlemas järves niidetud rohkem kasutatavad piirkonnad. Paala järvel sai niidetud ka ujumiskoha vastaskaldalt, nii et saime pinda pisut suurendada," ütles Ilisson. "Tänavu oli pilt enam-vähem samasugune kui varasematel aastatel. Taimed kasvavad endiselt väga jõudsalt."