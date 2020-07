Rändnäitus ripub pesunööridel

Seda silmas pidades on otsustatud neid traditsioone vaimse kultuuripärandi nimistu abil esile tõsta. Lisaks teadmistele pakub näitus korraldajate kinnitusel ka silmailu: pesunööri laadis kujundus on lõbus ja pilkupüüdev. Näitus on rännanud mööda Eestit juba kuus aastat ja igal pool on see soojalt vastu võetud. Viljandisse jõuab näitus uuendatuna. Näituse on kujundanud sisekujundusbüroo Laika, Belka & Strelka ning selle valmimist toetas kultuuriministeerium.