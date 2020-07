Ümber Viljandi järve jooksule starditakse tänavu kaks korda

Tänavune suurjooks ümber Viljandi järve erineb eelmistest olulisel määral, sest esimest korda tuleb startida kahes jaos ning publikut staadionile ei lubata. Stardiprotokoll, mis on jooksu ajamõõtja kodulehel , on jagatud pooleks ning keskpäeval saavad stardi numbrid 1–1000 ja kell 15 numbrid 1001–2058. Registreerimine jooksule lõppes juba mitu kuud tagasi, sest korraldajad seadsid osalejate ülempiiriks 2000 inimest.

«Oleme seadnud endale eesmärgi 91. suurjooks ümber Viljandi järve tänavu läbi viia, kuid peame arvestama kõiki kehtivaid reegleid,» sõnas jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson. Ta viitas asjaolule, et 1931. aastast pole ühelgi aastal järvejooks ära jäänud ning seda tava püütakse ka tänavusel keerulisel aastal hoida. «See saab võimalikuks ainult suurte kompromisside tulemusena. Mõistame korraldajatena, et muudatused tekitavad osalejatele ebameeldivusi, aga tänan kõiki jooksule ja kepikõnnile tulijaid, et nad on valmis neid aktsepteerima ja täitma.»