Lõõtsavägilased läksid püssi alla, aga enne väeossa jõudmist tegid temaatilise loo

"Just täna, sellel hetkel, kui seda lugu kuulete, oleme meie astunud juba üle väeosa pääsla ja asume Eesti kaitseväkke ajateenistusse," rääkis Lõõtsavägilaste solist Andres Eelmaa. "Meie uus singel "Terve öö" räägib sellest, mida üks poiss võib tunda ja millistest teemadest võib mõneks ajaks suu puhtaks pühkida, kui asub ajateenistusse. Ühtlasi on see meie ansambli repertuaari kõige rokilikum lugu."