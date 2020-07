Parteimaja all peituv pommivarjend toob lõhkujatele tööd veelgi juurde

Kuigi Zahhartšuk on kopatööd teinud juba 2003. aastast, pole ta seni nii kõrget maja lammutanud.

"Peamiselt olen lammutanud vanu kortermaju, lautasid ja nii. Kõige rohkem kolmekorruselist maja," rääkis Zahhartšuk. Oma sõnul on ta nüüd rikkam teadmise võrra, kui palju aega nii suure ehitise maatasa tegemiseks kulub.

Seni on tööd kulgenud plaanipäraselt ning midagi rasket või erakordset olnud ei ole. "Eks see alustamine on raske ja lõpetamine on raske, aga keskel läheb ilusti," rääkis ta.

Lammutamist pidas Zahhartšuk omamoodi kunstiks. "Peab mõtlema selle peale, kuidas sein sealt alla tuleb. See on omaette kunst," rääkis töömees.

Kui Sakala päris, kas ta vahepeal ka kardab, ütles kopajuht, et päris ilma kartmata ei saa. "Midagi peab ikka kartma," nentis Zahhartšuk. Varem pole tema lammutatavad majad nii palju tähelepanu pälvinud.

Sellest, et ametite maja keldrikorrusel on nõukogudeaegne pommivarjend, polnud töömehed midagi kuulnud. "Me teame ainult keldrikorrusest. Kus see varjend on?" küsis segaduses Zahhartšuk Sakalalt.

Endise Viljandi linnapea ja ajaloohuvilise Heiki Raudla sõnul on pommivarjend ametite maja all tõepoolest. Tema sõnul paiknes varjend näoga parteimaja poole seistes paremal pool. "Kujutan ette, et selle lammutamine saab raske olema, sest varjend on väga paksu laega ja armatuur on käevarrejämedune," rääkis Raudla. Ta lisas, et on kuulnud varjendi ehitamise põhjuste kohta erinevaid legende.

Varjendist kuuldes ei heitnud Zahhartšuk siiski meelt ja lausus, et nüüd saab ta tööd veelgi juurde. Praegu algavad tööpäevad hommikul enne kella üheksat ja õhtul sama kellaaja paiku ka lõpevad.