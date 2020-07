Torm viis elektri ja langetas puid. Viljandimaal on jätkuvalt üle 200 elektrikatkestuse

"Tänane torm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus oli paiguti isegi kuni 30 meetrit sekundis ja selle tulemusel on paljudes kohtades puud liinidele murdunud," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

"Brigaadid on väljas ning taastavad kõikjal elektriühendusi. Rikkeid on palju, tingimused kohati keerulised, aga kõrvaldame rikkeid ka öösel. Teeme kõik endast oleneva, et klientidele elektriühendus võimalikult ruttu taastada," rääkis Puusepp eile hilisõhtul.