Mulksu hoovis puhutakse elule uus festival

Hoovifestivali korraldaja Villem Variku sõnul tuligi tal idee uue festivaliga välja tulla, sest sel suvel on Viljandis suuremad üritused ära jäetud. "Eks see idee saigi alguse sellest, et hansapäevad jäid ära ja folk ka endisel kujul ei toimu," rääkis Villem Varik. "Kuna meil on endal koht ja asjad käes ja kui saab veel tasuta selle ära korraldada – siis teeme ära. Ilma toetusteta," rääkis ta.