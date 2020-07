Riigi ilmateenistus: täna pärastlõunal saabub tormi kulminatsioon

Riigi ilmateenistuse andmetel jõuab madalrõhkkonna kese hommikul meie saartele: peaaegu kogu maa on kaetud vihmapilvedega, läänes on sadu tõenäoliselt intensiivsem. Valdavalt puhub Eestis tuul idast ja kagust iiliti 15 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja läände ning läheb järk-järgult tugevamaks. Sooja on 13–17 °C.

Keskpäevaks on pööris liikunud üle Hiiumaa kirdesse Soome lahe suudme kohale. Lõuna-Eesti vabaneb tihedamast sajust, saartel, Põhja- ja Kesk-Eestis on ilm veel vihmane. Keskme ümber võib Loode-Eestis olla tuul hetkeks rahulikum, mujal ulatuvad edela- ja läänetuule iilid 15–20 meetrini sekundis, rannikul ka enam. Sooja on 15–19 °C.

Pärastlõunal saabub tormi kulminatsioon, kui tsüklon liigub mööda Soome lahte ida-kirde suunas. Mõõdukat, kohati intensiivset vihma sajab läänes ja põhjas paljudes kohtades, lõunas ja idas on üksikuid sajuhooge. Äikeseoht on väike, aga mitte olematu. Edela- ja läänetuul, loodeosas ka loodetuul tõuseb iiliti 18–23, saartel ja läänerannikul kuni 26 meetrini sekundis. Kuigi prognoosmudel ECMWF jätab Hiiumaa viimaste arvutuste järgi kõige tugevamast tuulest välja, ei pruugi see nii minna. Sooja on 15–21 °C.

Õhtul kaugeneb pööris kirdesse: sajuhooge on hajusalt üle Eesti ning tuul hakkab lääne poolt alates nõrgenema. Idas ja lõunas ulatuvad edela- ja läänetuule iilid veel 15–20 meetrini sekundis läänes on lääne- ja loodetuul nõrgem. Hilisõhtuks vabaneb tormituulest ka Ida-Eesti. Sooja on kella 18 ajal 15–18 °C, hilisõhtul paar-kolm kraadi vähem.