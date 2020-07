Rohelust seal justkui on, aga liike on vähe ja «valesse» kohta sattunud võilill juuritakse halastamatult välja. Vaieldav on, kas Eestis on see probleemiks või mitte: USA stiilis kõledad aiad pole meil just populaarsed ja aiaservas kasvavaid karikakraid kisuvad välja vähesed.