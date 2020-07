Aga mitte iga piirang pole õigustatud ning maasikakasvatajate võitlus töökäte eest jäi tulutuks. Ilmselt lootiski valitsus viimase hetkeni, et Eesti töötud sööstavad põldudele appi, ehkki algusest peale on tähelepanu juhitud sellele, et meie töötukassa reeglid ei toeta hooajatöö tegemist ega tööampse ning inimesed lihtsalt ei taha põllule minna. Need, kes tahtsid, olid piiri taga kinni, kuigi neile oleks ettevaatusabinõuna saanud näiteks pärast saabumist karantiini kehtestada.