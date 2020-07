Vaba mõte. Maasikate taga metsa näha

Kõik marjad siiski ei mädane, sest hoolimata sellest, et riik üritas eirata Ukraina töölisi ning raius kui rauda, et Eesti marju tormavad korjama eestlased (ilmselt uljal tuljakusammul põllu poole õõtsudes ja regilaule lauldes, blondid juuksed rukkilillepärja all patsi punutud), jäi huvi selle töö vastu leigeks. Oleme muutunud laisaks, mugavaks ja valivaks. On see nüüd hea või halb, jäägu igaühe enda otsustada. Oleme inimkonnana siiski kümneid tuhandeid aastaid pingutanud selle nimel, et meie elu oleks võimalikult lihtne, aga kui ausalt välja öelda, et me tahamegi, et oleks lihtne, siis heidetakse seda ette justkui ränga pahena.