Viljandi ja Kuressaare haigla koostöö algab lastepsühhiaatriaga

Saaremaa haiglas on tööl vaid üks psühhiaater. "Meie suur mure on just noorukite- ja lastepsühhiaatria. Üks meie praeguse visiidi eesmärke ongi leida koostööpunkte ja alustada lähiajal koostööd lastepsühhiaatria valdkonnas," ütles doktor Edward Laane. "Me näeme seda kaug- või telekonsultatsioonina, et saaksime vajadusel kohe abi küsida."

Viljandi haiglal on praegu neli lastepsühhiaatrit ja vastuvõutingimused väga head. Lastepsühhiaatria osakonna juhataja Marja-Liisa Samoldin pidas plaani võimalikuks juhul, kui Saaremaal on olemas niinimetatud ambulatoorne tugirakuke ehk psühholoog ja vaimse tervise õde.

Lepiti kokku, et lähiajal kohtuvad haiglate spetsialistide meeskonnad, et omavaheline tegevus ühtlustada. "Telesillaks vajalikud vahendid saime Viljandi haiglast kaasa ja hakkame nüüd vaikselt harjutama," ütles Laane. "Kui Viljandi haigla meile siin appi tuleb, siis on see jällegi üks hea näide koostöö võimalikkusest üle Eesti. Näide, et Eestis on võimalik tugevaid asju korda saata ka siis, kui ollakse füüsiliselt sadade kilomeetrite kaugusel."