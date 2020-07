Marek Tiits: lootust on ja inimesed hajuvad. Tuleviku mängudel on turvaline nii linnapeal kui lastel

Nending näib põhinevat Sakala fotograafi Marko Saarmi pildigaleriil kõnealusest mängust. Kõik olekski õige ja kriitika asjakohane, kui juhtkirja kirjutanud ajakirjanik ei oleks jätnud tähelepanuta fotograafilisi termineid nagu "rakurss" ja "perspektiiv" ning nende rakendamist päriselus. Saarmi fotodelt, mis on tehtud tribüüni eest, paistab tõesti, justkui oleks inimesed keskmisel tribüünil tihedalt üksteise külje all, nende hulgas linnapea oma kaaslastega. Tõde selles kaadris aga ei ole. Tõde peegeldab hoopis Ülar Mändmetsa foto täpselt samast hetkest, ent tehtuna väljaku poolt tribüüni poole ja otsevaates. Mändmetsa fotolt on selgelt näha, et seltskondade vahel on nõutud tühjad istmed, kohati rohkemgi kui kaks.

Jalgpallimatš Tuleviku ja FC Flora vahel. FOTO: Marko Saarm

Jalgpallimatš Tuleviku ja FC Flora vahel teise nurga alt FOTO: Ülar Mändmets

ET KAKS FOTOT ühest hetkest võivad näidata täiesti erinevat pilti, pole mingi ime, seda juhtub sageli. Nii on ka seekord: Sakala fotograaafi valitud rakurss on andnud meile nautimiseks efektse foto, tekitanud aga ühtlasi väikese silmamoonduse, mistap on juhtkirja autori pisut eksklik seisukohavõtt inimlikult ju mõistetavgi.

Ühe kõnealuse mängu eest vastutajana võin, käsi südamel, kinnitada, et korraldasime tõepoolest enne mängu ühismeedias nädalapikkuse kampaania, milles rõhutasime mängudel erilises olukorras käitumise reegleid ja juhiseid. Staadionile on paigaldatud sildid, mis suunavad inimeste tähelepanu järjekorras käitumise reeglitele ja sellele, kuidas tribüünil istuda või seista: oma seltskonnaga staadionile tulla on lubatud, ent võõraste inimeste ja oma seltskonna vahele tuleb jätta vähemalt kaks tühja istekohta.

Lisaks käivitasime klubi kodulehel sõltumatu e-piletite müügi süsteemi, et staadioniväravas tunglemist ja piletisabasid vähendada. Tulemuseks oli see, et juba esimesel publikuga kohtumisel olid tava- ja e-piletite osa võrdsed ning järjekordi ei tekkinud väravas sisuliselt hetkekski. Inimesed armastavad e-lahendusi ja need toimivad, julgustan kõiki üritusekorraldajaid e-teenustele rõhku panema.

Lisan, et jalgpallisõprade käitumine kolmapäevaõhtusel staadionil soojendas südant: kordagi ei tulnud kellelegi käitumisreegleid meelde tuletada või kedagi korrale kutsuda. Järjekordi ei tekkinud kassas, puhvetis ega lastenurgas. Usinat kasutamist leidsid käte desinfitseerimiseks üles seatud vahendid. Ka tavapäraselt käremeelsed FC Flora fännid olid igati rahumeelsed ja sõbralikud ning käitusid, nagu olukord nõudis.

TULEVIKU JALGPALLIKLUBI on COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorra algusest alates tunnetanud endal lasuvat vastutust, olgu jutuks staadionidel toimuv, piirangute raames treeningutega taas alustamine eriolukorra lõpufaasis, riietusruumide kasutamise erireeglite range täitmine või Tuleviku laste e-õppele kaasaaitamine kõigi võimalike vahenditega. Praegu, mil meist on pisut ootamatult saanud suurim avalike ürituste korraldaja Viljandis, tajume vastutust veelgi tugevamalt ja võtame seda veelgi tõsisemalt. Sama on teinud terve meie kogukond jalgpallikooli lastest ja lastevanematest esindusvõistkonna mängijate ja treeneriteni, rääkimata kontoripersonalist. Oleme teinud kõik, et meie inimesed püsiksid terved, ja nad on terved püsinud. Tegelikult on sama teinud Sakala, kelle väsimatu teavitustöö koroonakriisi ajal on kogukonnale olnud hindamatu väärtusega.

Tuleviku kodumängudel on ohutu, kui jätkame samal moel toimetamist. Tribüünidele on oodatud linnapea, lapsed ning ka näiteks kaks koera ja üks kass, kes kolmapäeval koos omanikega mängu vaatama olid tulnud.