Samba kohta on arvamusi seinast seina: mõned ütlevad, et üldse ei tuleks taastada, mõned leiavad, et kui taastada, siis kindlasti oma ajaloolisel kujul, mõned, et kindlasti mitte ajaloolisel kujul, ning mõned, et vähemalt tuleks maha pidada diskussioon ning kaaluda erinevaid võimalusi. Kivisse pole miski raiutud, välja arvatud sambad ja mälestuskivid ise.