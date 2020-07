Viljandimaalt alguse saanud mäng on aastate jooksul kogunud tuhandeid osalejaid. Mängu algataja Urmas Tuuleveski teeb selle juures konsultandina kaasa tänase päevani ning tema kinnitusel on seekordse mõisamängu üks põhimõtteid see, et midagi poleks teistmoodi.