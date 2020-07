Juhtkiri: Lootus hajub, inimesed mitte

Üllatav on aga see, et kohe pärast meetmete leevendamist 1. juulil tormatakse neid veelgi enam leevendama. Ürituste korraldajatele on selline samm muidugi mokkamööda, sest see võimaldab väljamüüdud üritustele veel pileteid müüa. Ilmselt on see paljudele meeltmööda ning muidugi taotakse leevenduste juures ikka hajutamise ja poole ruumi täitumuse nõude trummi. Justkui see aitaks kuidagi muuta asjaolu, et hajutatuse nõuet kas polegi võimalik täita, inimesed jätavad selle täitmata või täidavad ainult osaliselt. Jah, kui hajutatuse nõuet tõepoolest täidetaks ning inimesed kannaksid ka maske, võiks meetmete leevendamisele külmavereliselt vaadata. Kui.