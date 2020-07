Friikartulite lõhn viis naabri kohtusse abilinnapeaga vaidlema

Suur-Kaare 68 ja 68a maja vahe on napilt paarkümmend meetrit ning Objekti köök asub naabri kinnistust nelja-viie meetri kaugusel. Köögist tulev ventilatsioonikorsten sai paika enne kohtusse minekut, kuid see ei toonud naabrile soovitud lõhnarahu. FOTO: Marko Saarm

Kui Elo Saarepuu mullu juuni keskel Viljandi kohtumajast väljus, uskus ta, et on saavutanud võidu. Äsja oli ta sõlminud leppe, et pool aastat tagasi tema Paalalinnas asuva maja kõrvale, Kaare poe ühte ruumi kolinud kiirtoidukoht Objekt peab fritüürist tuleva kõrbeva toiduõli haisu kaotamiseks panema oma kööki lisafiltri.