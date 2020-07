Viljandi poiss tõi Türilt koju rannamaadluse võidukarika

Türi tehisjärve äärsel liivaväljakul toimuma pidanud mõõduvõtt tuli halva ilma tõttu pidada siseruumides maadlusmatil, kuid kinni peeti rannamaadluse reeglitest. See oli nii osalejatele kui ka kaasaelajatele mõneti harjumatu vaatepilt. Nimelt on rannamaadluse omapära see, et matšid kulgevad kiirelt ja võitja võib selguda juba ühe heitega.