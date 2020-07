Kõrg- ja kutsekoolidesse astujaid on tänavu palju. Selles pole midagi üllatavat: töötus on Eestis viimastel kuudel kasvanud ning see avaldab mitmesugust mõju: esiteks on töötuna muidugi kõige lihtsam pooleli jäänud haridustee lõpetada või minna ja teha ära magistrikraad, mille puudumine takistab karjääriredelil tõusmist. Koolid on kui pelgupaigad, kus majanduskriis üle elada, ning tulevikus uuesti tööturgu rünnates on juba paremad kaardid lauale lüüa.