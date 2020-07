Viljandi kultuuriakadeemia vastuvõtutingimustesse koroonaviirusest mõjutatud muudatusi ei tehtud. Põhjus on selles, et sisseastumisel mängivad endiselt keskset rolli erialakatsed ja osalt ka lõputunnistuse keskmine hinne.

«Meil on erialasid, kus sisseastumiskatsed leiavad aset interneti vahendusel, kuid võib öelda, et valdav osa katsetest on ikkagi tavapärasel moel,» vastas Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Ave Matsin küsimusele, kuidas on pandeemia mõjutanud akadeemiasse õppima asuda soovijate hindamist.