«Meie teada on see esimene kord, kui võistlused vääramatu jõu tõttu pooleli jäid. Õnneks olime märtsis pärast eriolukorra väljakuulutamist juba niikaugel, et vaid viimased põhiturniiri mängud olid jäänud. Ja kui kõik meeskonnad on omavahel mänginud, on loogiline turniir ära lõpetada. Nii ka tegime,» rääkis meistrivõistluste korraldusmeeskonna liige Valter Vaha ning lisas: «Võib öelda, et tänavusest hooajast jäävadki enim meelde meie uus liituja BC Küsimärk ja COVID-19.»